Baptêmes de parapente

dans les Alpes de Haute Provence

Moniteur diplômé d’état, je suis passionné par le parapente et les possibilités que cela offre.

Je vous propose de découvrir le parapente, sur l’un des nombreux sites aux alentours de Forcalquier. En moyenne, 25 minutes de voiture suffiront pour se rendre à l’atterrissage qui sera notre point de rencontre.

Venir voler nécessite d’être disponible 1 heure à partir du moment où nous nous retrouvons. L’idéal est de me contacter la veille, par téléphone ou e-mail. Le lieu de rencontre varie en fonction des conditions aérologiques du jour ainsi que de vos envies. Réservez votre vol

Nos lieux de vol

Voici une liste non exhaustive des sites ou nous pouvons voler ensemble : Banon

Montagne de Lure (L’Hospitalet)

Moustiers-Sainte-Marie

Rustrel En savoir plus sur nos sites de vols en parapente

Infos pratiques

Pour votre confort, venez avec une veste ainsi que des chaussures fermées.

En ce qui concerne le vol, nous pouvons voler de manière contemplative où bien profiter du potentiel sensationnel que nous offre le parapente. De plus la quiétude du vol dépend fortement des conditions aérologiques dans lesquelles nous volons. Si vous souhaitez vivre une expérience calme, nous volerons le matin ou le soir. Si voguer dans les courants d’air chaud et prendre de la hauteur est votre objectif, nous volerons en milieu de journée.

L’envol ainsi que l’atterrissage se font en douceur. Je vous expliquerai avec soin comment participer à ses deux phases du vol pour que tout se passe au mieux et veillerai à votre confort durant tout le vol.

Nos Baptêmes de parapente

Vol Découverte

90 euros Durée du vol : 10 minutes

Le tarif comprend le prix du vol et de l’assurance obligatoire

Le vol se déroule le matin, tous les jours, toute l’année

La limite de poids est fixée à 90kg Vol Ascendance

130 euros Formule la plus demandée par nos clients Durée du vol : 20 à 30 minutes

Le tarif comprend le prix du vol et de l’assurance obligatoire

Le vol se déroule l’après-midi

Le poids minimum obligatoire est de 50kg

La limite de poids est fixée à 110kg Vol Sensation

130 euros Découverte de trajectoires plus radicales pour ceux qui veulent dépasser leurs limites en sécurité !

Les retours de nos clients